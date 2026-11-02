22:55  02 ноября
В Ровенской области водитель Audi устроил ДТП с участием шести авто и скрылся
21:54  02 ноября
На Хмельнитчине мать и дочь подозревают в продаже детской порнографии
19:35  02 ноября
Атака на Сумщину: погиб человек, загорелся дом
UA | RU
UA | RU
02 ноября 2026, 22:55

В Ровенской области водитель Audi устроил ДТП с участием шести авто и скрылся

02 ноября 2026, 22:55
Читайте також українською мовою
Фото: полиция Ровенской области
Читайте також
українською мовою

В Вараше в Ровенской области водитель Audi не справился с управлением и вызвал цепное ДТП с участием шести автомобилей. После аварии мужчина покинул место происшествия, однако полицейские разыскали его по месту жительства. На водителя составили три административных материала

Об этом сообщила полиция Ровенской области, передает RegioNews .

Авария произошла 2 ноября около 2:45 на улице Соборной.

По данным полиции, 38-летний водитель Audi не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и врезался в припаркованный автомобиль ВАЗ.

От удара ВАЗ опрокинулся на Opel. Тот столкнулся с Volkswagen, который в свою очередь въехал в Fiat. После этого Fiat столкнулся с Alfa Romeo.

Владельцы поврежденных автомобилей услышали звук столкновения и вышли на место крушения. Они помогли водителю Audi выбраться из автомобиля, однако тот сразу скрылся.

Полицейские установили личность водителя и разыскали его дома. У мужчины были признаки опьянения, признал, что вызвал ДТП, но объяснил, что употреблял алкоголь уже после аварии.

От госпитализации и прохождения медицинского осмотра он отказался.

На водителя составили три административных материала. Подробности квалификации каждого из них полиция не привела.

Напомним, в Киевской области столкнулись Tesla и мотоцикл. Водители автомобиля и мотоцикла погибли на месте. 57-летняя пассажирка легковушки и двое 7-летних детей получили травмы. Всех троих госпитализировали.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ДТП Ровенская область водитель автомобиль
23 октября 2026
Украине не хватает миллионов работников – кто будет восстанавливать страну
Для восполнения дефицита кадров власти планируют привлечь к рынку труда пенсионеров, молодых матерей и людей с инвалидностью
19 октября 2026
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
В Киевской области разворачивается громкий земельный скандал. Обуховский городской совет отдал в частную собственность 58 га коммунальной земли по смехотворной цене, вызвавшей возмущение общественност...
12 октября 2026
Несколько дней обстрелов "положили" Киев: к какой зиме готовиться украинцам
Многочасовое отсутствие электроэнергии, временное прекращение подачи воды в тысячи домов и неработающее метро. Еще до наступления холодов наиболее подготовленный к отопительному сезону город Украины п...
05 октября 2026
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
С начала полномасштабной войны 1 177 украинских работников погибли из-за обстрелов и 4 422 получили травмы. Многим из тех кто выжил впоследствии пришлось бороться за социальную помощь, на которую люди...
Преследования и пистолеты: MELOVIN объяснил, зачем ему охрана
03 ноября 2026, 00:40
Певица Елена Тополя нашла дома "прослушку"
03 ноября 2026, 00:20
Певица SKYLERR вышла замуж: первые фото со свадьбы
02 ноября 2026, 23:55
Популярный овощ резко вырос в цене: какие причины
02 ноября 2026, 23:40
Что будет с курсом валют и ценами на топливо в ноябре
02 ноября 2026, 23:20
Дизель устанавливает новые рекорды: что происходит с ценами на АЗС
02 ноября 2026, 23:00
В Киевской области директора подрядчика будут судить за убытки в 2 млн грн
02 ноября 2026, 22:58
ДБР и Офис Военного омбудсмана работают в Петропавловской Борщаговке: что известно об инциденте
02 ноября 2026, 22:52
Мины, прах, арбалет: на Полтавщине у мужчины нашли целый склад оружия
02 ноября 2026, 22:50
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Украине не хватает миллионов работников – кто будет восстанавливать страну
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
Все публикации »
Владимир Фесенко
Денис Казанский
Олег Полищук
Все блоги »