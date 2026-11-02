В Ровенской области водитель Audi устроил ДТП с участием шести авто и скрылся

Фото: полиция Ровенской области

В Вараше в Ровенской области водитель Audi не справился с управлением и вызвал цепное ДТП с участием шести автомобилей. После аварии мужчина покинул место происшествия, однако полицейские разыскали его по месту жительства. На водителя составили три административных материала

Об этом сообщила полиция Ровенской области, передает RegioNews .

Авария произошла 2 ноября около 2:45 на улице Соборной.

По данным полиции, 38-летний водитель Audi не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и врезался в припаркованный автомобиль ВАЗ.

От удара ВАЗ опрокинулся на Opel. Тот столкнулся с Volkswagen, который в свою очередь въехал в Fiat. После этого Fiat столкнулся с Alfa Romeo.

Владельцы поврежденных автомобилей услышали звук столкновения и вышли на место крушения. Они помогли водителю Audi выбраться из автомобиля, однако тот сразу скрылся.

Полицейские установили личность водителя и разыскали его дома. У мужчины были признаки опьянения, признал, что вызвал ДТП, но объяснил, что употреблял алкоголь уже после аварии.

От госпитализации и прохождения медицинского осмотра он отказался.

На водителя составили три административных материала. Подробности квалификации каждого из них полиция не привела.

Напомним, в Киевской области столкнулись Tesla и мотоцикл. Водители автомобиля и мотоцикла погибли на месте. 57-летняя пассажирка легковушки и двое 7-летних детей получили травмы. Всех троих госпитализировали.