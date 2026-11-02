Популярный овощ резко вырос в цене: какие причины

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В Украине продолжают дорожать тепличные огурцы Стало известно, с чем это связано

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

Только за неделю огурцы в Украине подорожали в среднем на 62%. Пока килограмм этого овоща поступает в продажу по 95-120 гривен.

Главной причиной называют сезонное сокращение предложения. Украинские комбинаты вынуждены продавать овощи преимущественно мелким оптом. Кроме того, нет конкуренции со стороны импорта.

Какие средние цены на огурцы в популярных сетях супермаркетов:

"Сільпо" – от 75 гривен за килограмм, а за корнишоны придется отдать около 90 гривен;

"АТБ" – тепличные овощи первого сорта в среднем по 69-74 гривны за килограмм;

"Novus" - в пределах 79-85 гривен, в зависимости от сорта и упаковки.

Напомним, РФ в последнее время бьет по складам и логистическим центрам. Это влияет на работу магазинов. В частности, на полках супермаркетов стало меньше товаров.