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03 ноября 2026, 00:40

Преследования и пистолеты: MELOVIN объяснил, зачем ему охрана

03 ноября 2026, 00:40
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Фото из открытых источников
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Певец MELOVIN признался, что вынужден постоянно пользоваться услугами личной охраны. По его словам, затраты на это уже могли бы превратиться в немалое состояние

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

MELOVIN объяснил, что из-за его публичности он уже становился жертвой преследований. Некоторые ситуации были особенно опасны: ему угрожали оружием.

"Да, были преследования - и с пистолетом, и что угодно было. Это происходит со мной до сих пор", - говорит певец.

Он добавил, что потраченные деньги на охрану за эти годы он мог бы вложить в недвижимость. По его словам, он мог бы иметь свою машину и несколько квартир, если бы не эти расходы.

Напомним, ранее артист рассказывал, что может его заставить отвлечься от потенциальных поклонников.

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