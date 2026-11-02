Мины, прах, арбалет: на Полтавщине у мужчины нашли целый склад оружия
В Кременчугском районе разоблачили мужчину с нелегальным оружием. В частности, там были самодельные устройства
Об этом сообщает полиция Полтавской области, передает RegioNews.
У мужчины нашли патроны, гранаты, мины, взрыватели, прах, выстрелы ВОГ-25 и предметы с признаками самодельных взрывных устройств. Также изъяли FPV-дроны, арбалет, средства связи и электронные носители информации.
Теперь он получил подозрение. Ему грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.
Напомним, ранее в Донецкой области задержали правоохранителя, который торговал трофейным оружием. В "бизнес" он привлек своего знакомого. В основном это оружие советского образца, а цена "товара" была от 50 тысяч гривен и выше.
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