Мины, прах, арбалет: на Полтавщине у мужчины нашли целый склад оружия

Фото: Национальная полиция

В Кременчугском районе разоблачили мужчину с нелегальным оружием. В частности, там были самодельные устройства

Об этом сообщает полиция Полтавской области, передает RegioNews.

У мужчины нашли патроны, гранаты, мины, взрыватели, прах, выстрелы ВОГ-25 и предметы с признаками самодельных взрывных устройств. Также изъяли FPV-дроны, арбалет, средства связи и электронные носители информации.

Теперь он получил подозрение. Ему грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Напомним, ранее в Донецкой области задержали правоохранителя, который торговал трофейным оружием. В "бизнес" он привлек своего знакомого. В основном это оружие советского образца, а цена "товара" была от 50 тысяч гривен и выше.