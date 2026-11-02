ДБР и Офис Военного омбудсмана работают в Петропавловской Борщаговке: что известно об инциденте

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В Петропавловской Борщаговке Киевской области, где 2 ноября возле здания, в котором находились военнослужащие Национальной гвардии, собрались местные жители и родственники военных, начали проверку обстоятельств инцидента. В частности, выяснят, в каких условиях нацгвардейцы находились

Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Иван Выговский, передает RegioNews .

По его словам, в течение дня он получал доклады от командующего Национальной гвардии Украины, временного исполняющего обязанности главы Нацполиции и командования 1-го корпуса НГУ "Азов".

Выговский подтвердил, что здание использовали военнослужащие одного из подразделений Нацгвардии. Командующий НГУ генерал-майор Александр Пивненко вместе с заместителями прибыл на место происшествия, чтобы установить обстоятельства.

"Еще днем поручил начать служебное расследование, в рамках которого будет проверена вся информация, в том числе об условиях пребывания военных", — сообщил Иван Выговский.

По его словам, родным находившимся внутри здания военнослужащих предоставили возможность пообщаться с ними. В помещение также были приглашены медики и несколько представителей общественности.

На месте происшествия работают Государственное бюро расследований и Офис Военного омбудсмана. Командование Национальной гвардии, по словам Выгивского, способствует их работе.

Вечером 2 ноября возле частного дома в Борщаговке Петропавловка собрались местные жители и родственники военнослужащих. Как сообщало Общественное, некоторые из присутствующих утверждали, что мобилизованные содержатся в здании, пытаются, а от их родственников требуют деньги. Также они заявляли, что медиков не допускают к людям внутри.

В полицию обратились работники частной скорой помощи, которые сообщили о препятствовании им в доступе к гражданину. Правоохранители заявили, что информация о незаконном содержании людей и гибели мужчины не соответствует действительности.

В Нацгвардии сообщили, что четырех военнослужащих, нуждавшихся в медицинской помощи, доставили в больницу. По словам командующего НГУ Александра Пивненко, они находились в статусе самовольного ухода из части. Остальные мужчины в здании, по его утверждению, были военнослужащими Нацгвардии.

Пивненко также объяснял, что помещение использовалось для временного размещения военных перед направлением на базовую общевойсковую подготовку.

В 1-м корпусе НГУ "Азов" заявили , что проверяют сообщения о вероятной пытке военнослужащих на территории временного пункта дислокации воинской части 3121.

По версии корпуса, после распространения таких сообщений гражданские потребовали выдать им мобилизованных, а затем заблокировали работу военного городка и пытались попасть на его территорию.

Военная омбудсманка Ольга Решетилова сообщила , что ее Офис работает на месте событий совместно с командованием Нацгвардии. По ее словам, военнослужащие находятся в безопасности и получают необходимую медицинскую помощь.

На место прибыл также руководитель Офиса президента Кирилл Буданов.

Он заявил, что 14 человек содержались в здании в Петропавловской Борщаговке.

ㅤ Буданов назвал события в Петропавловской Борщаговке "уличной акцией" и заявил, что присутствующие митингующие препятствуют доставлению в больницу людей, нуждающихся в помощи.

Кроме того, в первом корпусе Национальной гвардии "Азов" обнародовали официальное заявление по поводу событий в селе Петропавловская Борщаговка.

"2 ноября в социальных сетях начала распространяться непроверенная информация по факту якобы пытки военнослужащих на территории временного пункта дислокации в/ч 3121 Национальной гвардии Украины, относящейся к 1-му корпусу НГУ "Азов", — говорится в сообщении.

Там добавили, что с распространением этой информации возле военного городка начали собираться гражданские граждане с требованием выдать им находящихся на территории мобилизованных военнослужащих. Получив отказ, они заблокировали работу военного городка и пытались несанкционированно проникнуть внутрь.

На место прибыл командующий Национальной гвардией Украины генерал-майор Александр Пивненко, лично проведший родственников некоторых военнослужащих на территорию военного объекта. Он продемонстрировал условия, в которых находятся мобилизованные и военнослужащие, задержанные после совершения самовольного ухода из части, в ожидании распределения в воинские части и последующего прохождения службы.

В 1-м корпусе НГУ "Азов" отметили, что "четверо из военнослужащих, которые были задержаны после совершения СЗЧ, имели травмы, из-за чего были отправлены в госпиталь для проведения обследования. Командование НГУ, в сотрудничестве с правоохранительными органами взяло на контроль расследование ситуации, а виновные понесут справедливое наказание".

"Для командования 1-го корпуса НГУ "Азов" личный состав - это наибольшая ценность. "Азов" бережет жизнь и здоровье своих военнослужащих в сверхсложных условиях на фронте. Подразделение руководствуется теми же принципами и в тылу: это касается всех военнослужащих корпуса и не зависит от продолжительности их службы. неправомерные действия в отношении военнослужащих Национальной гвардии Украины, в то же время предостерегая граждан от препятствования работе воинских частей и призывая доверять официальным сообщениям Сил обороны Украины и правоохранительных органов", – говорится в заявлении.

Напомним, что в Петропавловской Борщаговке в Киевской области возле частного дома, где находятся военнослужащие одного из подразделений Национальной гвардии Украины, собрались местные жители.