Дизель устанавливает новые рекорды: что происходит с ценами на АЗС
В Украине цены на АЗС остаются нестабильными. Особенно это касается дизтоплива
Об этом сообщает "Минфин", передает RegioNews.
По состоянию на 2 ноября средние цены на АЗС в Украине:
- бензин А-95 премиум – 93,89 гривны за литр (без изменений);
- бензин А-95 – 90,08 гривны за литр (+0,01 гривны);
- бензин А-92 – 86,35 гривны за литр (-0,12);
- дизтопливо – 104,50 гривны за литр (+0,25 гривны);
- автогаз – 58,41 гривны за литр (+0,75 гривны).
Напомним, ранее директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн рассказывал о том, что в ближайшее время в Украине будет дорожать горючее и объяснял, почему это происходит.
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