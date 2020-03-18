Депутаты на карантине смогут голосовать дистанционно

На время карантина народные депутаты могут работать вне сессионного зала. Соответствующий законопроект о дистанционном голосовании уже готовят

Фото: Радио Свобода

На время карантина народные депутаты могут работать вне сессионного зала. Соответствующий законопроект о дистанционном голосовании уже готовят

О возможном введении дистанционного режима для Верховной Рады сообщил на заседании правительства Денис Шмыгаль, пишет 24.ua

Такое предложение прозвучало до того, как стало известно, что у нардепа Сергея Шахова обнаружили коронавирус.

"Поручаю разработать и подготовить пакет законопроектив, которые будут вынесены на внеочередное заседание. Их вынесут, как дополнение о карантине, чтобы изменить регламент Верховной Рады и Кабмина", - сказал премьер.

Это позволит работать дистанционно и голосовать, чтобы не блокировать работу высшего законодательного органа.

В Украине в рамках усиленного карантина запрещены массовые собрания людей с участием более 10 человек, включая обряды и церемонии. Однако, это пока не касается заседаний Верховной Рады.

Пока правительство и Верховная Рада официально не отреагировали на сообщение о случае инфицирования коронавируса Сергея Шахова.