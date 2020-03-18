Депутаты на карантине смогут голосовать дистанционно
О возможном введении дистанционного режима для Верховной Рады сообщил на заседании правительства Денис Шмыгаль, пишет 24.ua
Такое предложение прозвучало до того, как стало известно, что у нардепа Сергея Шахова обнаружили коронавирус.
"Поручаю разработать и подготовить пакет законопроектив, которые будут вынесены на внеочередное заседание. Их вынесут, как дополнение о карантине, чтобы изменить регламент Верховной Рады и Кабмина", - сказал премьер.
Это позволит работать дистанционно и голосовать, чтобы не блокировать работу высшего законодательного органа.
В Украине в рамках усиленного карантина запрещены массовые собрания людей с участием более 10 человек, включая обряды и церемонии. Однако, это пока не касается заседаний Верховной Рады.
Пока правительство и Верховная Рада официально не отреагировали на сообщение о случае инфицирования коронавируса Сергея Шахова.
- 16:17 18 марта Одесский сепаратист-провокатор распространял фейки о коронавирусе
- 16:12 18 марта Первым заместителем Министра здравоохранения Украины стала врач из Львова
- 16:07 18 марта Евровидение-2020 отменили из-за коронавируса
- 15:57 18 марта В столице закрыли железнодорожный вокзал
- 15:52 18 марта Правительство рассматривает возможность компенсации части коммунальных платежей украинцам на время карантина
- 15:45 18 марта Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 15:45 18 марта Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 11:47 11 марта Коронавирус: Киев идет на карантин
- 15:46 16 марта Госизмена: в Ивано-Франковске требуют от президента проверить действия Ермака в Минске
- 13:11 11 марта Коронавирус: Кабмин ввел карантин в Украине
- 14:00 17 марта Хроники украинского карантина: как живет Житомир на чрезвычайном положении
- 12:00 17 марта Хроники украинского карантина: как живут коронавирусные Черновцы