На Хмельнитчине мать и дочь подозревают в продаже детской порнографии

Фото: Офис Генерального прокурора

В Хмельницкой области правоохранители подозревают 39-летнюю женщину и ее 19-летнюю дочь в изготовлении и сбыте детской порнографии с участием двух младших детей в семье — 13 и 16 лет. По данным следствия, материалы продавали через два закрытых Telegram-канала, в которых разместили более тысячи файлов

Об этом сообщил Офис генерального прокурора, передает RegioNews .

При процессуальном руководстве ювенальных прокуроров Хмельницкой областной прокуратуры обеим женщинам сообщили о подозрении по части 4 статьи 301-1 Уголовного кодекса Украины.

Следствие установило, что противоправная деятельность продолжалась с декабря 2025 по сентябрь 2026 года. По версии правоохранителей мать использовала зависимость детей от нее и склоняла их к участию в съемках.

19-летняя дочь, как утверждают следователи, фотографировала и снимала видео, а также создала и администрировала два закрытых Telegram-канала. Там опубликовали более тысячи файлов порнографического характера. Доступ к ним продавали, а заработанные деньги тратили на свои нужды.

Из семьи изъяли восьмерых детей. В настоящее время они находятся в медицинском заведении.

Обоим подозреваемым суд избрал меры пресечения — содержание под стражей без права внесения залога.

Напомним, что в Киеве 35-летний мужчина приговорен к пожизненному лишению свободы за развращение, изнасилование и сексуальное насилие над 11-летним мальчиком, а также хранение детской порнографии.