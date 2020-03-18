У депутата Верховной рады обнаружили коронавирус
Об этом сообщают СМИ, передает RegioNews.
Отмечается, что это народный депутат из депутатской группы "Доверие" Сергей Шахов.
Информацию о том, что среди 14 официально зафиксированных случаев COVID-19 является народный депутат Украины, подтвердили и в Минздраве Украины.
"Сейчас проводятся все необходимые исследования и эпидемиологическое расследование. Ему предоставляется амбулаторное лечение в условиях самоизоляции", - сообщили в Минздраве.
Отмечается, что в случае необходимости пациент будет госпитализирован, а медицинские работники проведут всю необходимую работу с людьми, которые контактировали с ним.
Также известно, что депутат на заседании Согласительного совета депутатских фракций 16 марта и на внеочередном заседании Верховной Рады Украины 17 марта 2020 отсутствовал.
Как сообщает ТСН, нардеп подтвердил наличие коронавирусной инфекции.
"Я сегодня изолированный, занимаюсь дезинфекцией, с людьми не контактировал. Температура снизилась, чувствуюсь я нормально, надеюсь, будет все хорошо. Не знаю, почему вокруг этого поднялась такая паника", - цитирует издание слова Шахова.
Также Шахов в Facebook сообщил, что находится на карантине дома.
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Напомним, по состоянию на 17 марта в Украине лабораторно подтверждено 14 случаев COVID-19, из них 2 летальных.
11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля. В Киеве запретили массовые мероприятия, будут учиться дистанционно, а пробное ВНО хотят перенести.
16 марта в Украину перестали пускать иностранцев и закрыли около сотни пунктов пропуска, а с 17 марта Украина закрывает пассажирское авиасообщение из-за пандемии коронавируса в мире.
С 17 марта "Укрзализныця" прекращает международное пассажирское сообщение до конца периода общенационального карантина в Украине.
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