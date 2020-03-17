Карантин? Нет, не слышали: в Николаеве многие магазины продолжают работать

В Николаеве магазины не выполняют карантинные ограничения и продолжают работать

Фото: Інше ТВ

В Николаеве магазины не выполняют карантинные ограничения и продолжают работать

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Інше ТВ,

Напомним, что городской голова Александр Сенкевич подписал распоряжение, в соответствие с которым с сегодняшнего дня, 17 марта, должны быть закрыты все магазины (кроме продуктовых) и рынки (кроме продуктовых), также должны продолжить свою работу аптеки.

Журналисты проверили, как выполняется карантинные ограничения в районе ул.3-я Слободская.

Оказалось, что никак. Продолжили свою работу магазины бытовой химии, по продаже посуды и канцелярских товаров, парикмахерские и ломбарды. Да и сам рынок "Юлиана", где много магазинчиков разного (а не только продуктового) профиля вполне себе бойко работает.

Перед входом в рынок предприимчивая женщина торгует обычными медицинскими масками (теми самыми, которые исчезли из аптек) по 20 грн. за штучку. И многие покупают – другие-то найти сложно!

Напомним, что шестерых николаевцев проверяют на коронавирус.

Кроме того, Законом, который сегодня приняли народные депутаты, установлена ​​административная ответственность за самовольное оставление места обсервации (карантина) лицом, которое может быть инфицировано коронавирусом, а также усиленная уголовная ответственность за нарушение санитарных правил и норм предотвращения инфекционных заболеваний.

Напомним, Верховный Совет принял закон, которым регламентирует порядок противодействия коронавирусу.

Украинцам, госпитализированным с подозрением на коронавирус, также будут оплачивать больничные, а малоимущим пенсионерам в связи с коронавирусом доплатят по тысяче гривен.