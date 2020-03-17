Карантин? Нет, не слышали: в Николаеве многие магазины продолжают работать
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Інше ТВ,
Напомним, что городской голова Александр Сенкевич подписал распоряжение, в соответствие с которым с сегодняшнего дня, 17 марта, должны быть закрыты все магазины (кроме продуктовых) и рынки (кроме продуктовых), также должны продолжить свою работу аптеки.
Журналисты проверили, как выполняется карантинные ограничения в районе ул.3-я Слободская.
Оказалось, что никак. Продолжили свою работу магазины бытовой химии, по продаже посуды и канцелярских товаров, парикмахерские и ломбарды. Да и сам рынок "Юлиана", где много магазинчиков разного (а не только продуктового) профиля вполне себе бойко работает.
Перед входом в рынок предприимчивая женщина торгует обычными медицинскими масками (теми самыми, которые исчезли из аптек) по 20 грн. за штучку. И многие покупают – другие-то найти сложно!
Напомним, что шестерых николаевцев проверяют на коронавирус.
Кроме того, Законом, который сегодня приняли народные депутаты, установлена административная ответственность за самовольное оставление места обсервации (карантина) лицом, которое может быть инфицировано коронавирусом, а также усиленная уголовная ответственность за нарушение санитарных правил и норм предотвращения инфекционных заболеваний.
Напомним, Верховный Совет принял закон, которым регламентирует порядок противодействия коронавирусу.
Украинцам, госпитализированным с подозрением на коронавирус, также будут оплачивать больничные, а малоимущим пенсионерам в связи с коронавирусом доплатят по тысяче гривен.
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