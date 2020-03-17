08:25  17 марта
Карантин в Украине: Рада собралась на внеочередное заседание, под ее стенами - митинг
10:44  17 марта
Игоря Петрашко назначили министром экономики
09:02  17 марта
На Донбассе один украинский военный получил ранения
UA | RU
UA | RU
17 марта 2020, 11:56 2

Карантин? Нет, не слышали: в Николаеве многие магазины продолжают работать

Читайте також
українською мовою
17 марта 2020, 11:56 2
Читайте також українською мовою
В Николаеве магазины не выполняют карантинные ограничения и продолжают работать
Фото: Інше ТВ
В Николаеве магазины не выполняют карантинные ограничения и продолжают работать

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Інше ТВ,

Напомним, что городской голова Александр Сенкевич подписал распоряжение, в соответствие с которым с сегодняшнего дня, 17 марта, должны быть закрыты все магазины (кроме продуктовых) и рынки (кроме продуктовых), также должны продолжить свою работу аптеки.

Журналисты проверили, как выполняется карантинные ограничения в районе ул.3-я Слободская.

Оказалось, что никак. Продолжили свою работу магазины бытовой химии, по продаже посуды и канцелярских товаров, парикмахерские и ломбарды. Да и сам рынок "Юлиана", где много магазинчиков разного (а не только продуктового) профиля вполне себе бойко работает.

Перед входом в рынок предприимчивая женщина торгует обычными медицинскими масками (теми самыми, которые исчезли из аптек) по 20 грн. за штучку. И многие покупают – другие-то найти сложно!

Напомним, что шестерых николаевцев проверяют на коронавирус.

Кроме того, Законом, который сегодня приняли народные депутаты, установлена ​​административная ответственность за самовольное оставление места обсервации (карантина) лицом, которое может быть инфицировано коронавирусом, а также усиленная уголовная ответственность за нарушение санитарных правил и норм предотвращения инфекционных заболеваний.

Напомним, Верховный Совет принял закон, которым регламентирует порядок противодействия коронавирусу.

Украинцам, госпитализированным с подозрением на коронавирус, также будут оплачивать больничные, а малоимущим пенсионерам в связи с коронавирусом доплатят по тысяче гривен.


Коронавирус карантин Николаев
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
17 марта 2020, 10:31
Коронавирус: Киев идет на карантин
11 марта 2020, 11:47
Коронавирус: Кабмин ввел карантин в Украине
11 марта 2020, 13:11
Детей не поражает, а пенсионеры в зоне риска, - Емец о коронавирусе
14 марта 2020, 17:51
В Украине официально подтвердили еще два случая заражения коронавирусом
12 марта 2020, 19:57
Коронавирус в Черновцах и Житомире: что известно о больных
12 марта 2020, 21:07
Последние Популярные
Вадим Денисенко
Ульяна Супрун
Андрей Смолий
Все блоги »
Хроники украинского карантина: как живут коронавирусные Черновцы
17 марта 2020, 12:00
Выборы в Харькове: какую фракцию в Раде выберет Светличная
16 марта 2020, 15:03
Все публикации »
Кому от карантина плохо и за что уронили Сергея Сивохо? – НеПогода
13 марта 2020, 21:05
Ответы на вопросы о коронавирусе. Доктор Комаровский
12 марта 2020, 20:09
ЗеКабмин. Весенняя пересадка – Спецвыпуск "НеПогоды"
05 марта 2020, 21:00
Все видео »
Кучер Алексей
Председатель Харьковской областной государственной администрации
Габинет Дмитрий
Председатель Хмельницкой областной государственной администрации
Коваль Виталий
Председатель Ривненской областной государственной администрации
Все досье »