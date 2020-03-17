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17 марта 2020, 11:56

В Кропивницком чиновникам дистанционно измеряют температуру

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17 марта 2020, 11:56
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В Кропивницком городском совете с 17 марта ввели жесткие меры санитарного контроля в связи с эпидемией коронавируса
Фото с Facebook-страницы
В Кропивницком городском совете с 17 марта ввели жесткие меры санитарного контроля в связи с эпидемией коронавируса

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на Telegram-канал секретаря городского совета Андрея Табалова.

В городском совете, начиная со вторника, 17 марта, всем работникам и посетителям начали дистанционно измерять температуру с помощью специального прибора. Также в помещение нельзя заходить без медицинских масок.

Кроме этого, Депутатский день, посвященный анализу деятельности ОКПП "Днепр-Кировоград", перенесли до завершения карантина.

Как писали RegioNews ранее, в Кропивницком местные чиновники, борясь с эпидемией коронавируса, решили отправить студентов по домам и выселили их из общежитий.


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