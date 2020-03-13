В Радомышле заболели прихожане церкви, в которую ходила умершая женщина

В Радомышле Житомирской области пятеро местных жителей, которые ходили в церковь вместе с умершей от коронавирусной инфекции женщиной, госпитализированы с подозрительными симптомами

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В Радомышле Житомирской области пятеро местных жителей, которые ходили в церковь вместе с умершей от коронавирусной инфекции женщиной, госпитализированы с подозрительными симптомами

Они все пожаловались на высокую температуру и насморк, передает RegioNews со ссылкой на ТСН.

"Три человека сейчас на самоизоляции, по поводу двух людей мы принимаем решениt. Возможно, они будут госпитализированы", - рассказала главный врач Радомышльской ЦРБ Наталья Витинська.

Отмечается, что вернувшись из Польши, зараженная женщина в течение последних двух недель вела очень активный образ жизни, контактировала со многими людьми и 8 марта посещала местную церковь.

Также после приезда из Польши женщина посещала больницу с жалобой на высокое давление. Медиков, которые с ней контактировали, самоизолировали, некоторых поместили в боксы.

В городе объявили чрезвычайную ситуацию, движение транспорта приостановлено, рынки не работают. На въезде и выезде из Радомышля проводят температурный скрининг.

На обсервации находятся шесть родственников умершей женщины, и четверо ее гостей, еще двое отправлены на обсервацию.

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Напомним, по состоянию на 12 марта в Украине зафиксировали уже три случая заболевания коронавирусной инфекцией - у мужчины в Черновцах (первый случай коронавируса), у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области, жена которого вернулась из Италии.

11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля. В Киеве запретили массовые мероприятия, учиться будут дистанционно, а пробное ВНО хотят перенести.

С 11 марта усиленный контроль введен на контрольно-пропускных пунктах на Донбассе из-за угрозы коронавируса.