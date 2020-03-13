Из-за коронавируса Чернобыль закрыли для посетителей

В связи с распространением коронавирусной инфекции Чернобыльская Атомная электростанция (ЧАЭС) до 3 апреля 2020 ограничивает ознакомительные визиты граждан всех стран на территорию станции

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В связи с распространением коронавирусной инфекции Чернобыльская Атомная электростанция (ЧАЭС) до 3 апреля 2020 ограничивает ознакомительные визиты граждан всех стран на территорию станции

Об этом сообщает пресс-служба ЧАЭС, передает RegioNews.

Отмечается, что уже забронированы визиты будут перенесены на другой период или они будут отменены, а средства возвращены.

Также сообщается, что администрация станции ограничивает командировки своих работников за границу и технические визиты иностранных специалистов на площадку ЧАЭС.

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11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля. В Киеве запретили массовые мероприятия, учиться будут дистанционно, а пробное ВНО хотят перенести.

С 11 марта усиленный контроль введен на контрольно-пропускных пунктах на Донбассе из-за угрозы коронавируса.

Через 48 часов Украина закроет границу для всех граждан иностранных государств в связи с угрозой распространения коронавируса.