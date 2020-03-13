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13 марта 2020, 17:57 23

В Житомирской области еще одно подозрение на коронавирусную инфекцию

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13 марта 2020, 17:57 23
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В Житомирской области проверяют на наличие коронавирусной инфекции мужчину, который недавно вернулся из Польши
Фото: pixabay
В Житомирской области проверяют на наличие коронавирусной инфекции мужчину, который недавно вернулся из Польши

Об этом в ходе брифинга сообщил начальник управления здравоохранения Житомирской ОГА Николай Суслик, передает RegioNews.

Он сообщил, что 36-летний житель Андрушевки 11 марта приехал из Польши. При прохождении температурного скрининга на государственной границе симптомов не обнаружили.

После возвращении домой он почувствовал симптомы болезни и обратился к врачу.

Мужчина госпитализирован, после прохождения рентгена у него обнаружили двустороннюю пневмонию.

Анализы проверяют на наличие коронавирусной инфекции в Житомирском областном лабораторном центре.

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Напомним, по состоянию на 12 марта в Украине зафиксировали уже три случая заболевания коронавирусной инфекцией - у мужчины в Черновцах (первый случай коронавируса), у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области, жена которого вернулась из Италии.

71-летняя пенсионерка из Житомирской области, которая в четверг, 12 марта было госпитализирована с подтвержденным случаем вируса COVID-19, умерла.

11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля. В Киеве запретили массовые мероприятия, учиться будут дистанционно, а пробное ВНО хотят перенести.

С 11 марта усиленный контроль введен на контрольно-пропускных пунктах на Донбассе из-за угрозы коронавируса.

Через 48 часов Украина закроет границу для всех граждан иностранных государств в связи с угрозой распространения коронавируса.


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