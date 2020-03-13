Украинцев, возвращающихся из-за границы, будут отправлять на карантин

Пункты пропуска на государственной границе оснастят экспресс-тестами на коронавирусную инфекцию, а граждане, которые приезжают из стран, где бушует эпидемия коронавируса, будут проходить процедуры обсервации

Фото: flickr

Пункты пропуска на государственной границе оснастят экспресс-тестами на коронавирусную инфекцию, а граждане, которые приезжают из стран, где бушует эпидемия коронавируса, будут проходить процедуры обсервации

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