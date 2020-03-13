Украинцев, возвращающихся из-за границы, будут отправлять на карантин
Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, передает RegioNews.
"Все граждане Украины, которые находятся за границей, смогут вернуться в нашу страну. Но те страны, где сегодня бушует коронавирус, они будут проходить определенные процедуры обсервации", - заявил Данилов.
По его словам, через неделю все пункты пропуска и медицинские учреждения получат экспресс-тесты для проверки на коронавирусную инфекцию.
Он также сообщил, что все аптеки и больницы до конца следующей недели получат необходимое количество респираторных масок и дезинфицирующих средств.
Для этого правительство упростит соответствующую процедуру и привлечет 436 производителей.
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Нагадаємо, станом на 12 березня в Україні зафіксовано вже три випадки захворювання на коронавірусну інфекцію - у чоловіка в Чернівцях (перший випадок коронавірусу), у жінки пенсійного віку з Житомирської області та чоловіка з Чернівецької області, дружина якого повернулася з Італії.
71-річна пенсіонерка із Житомирської області, яка у четвер, 12 березня була госпіталізована із підтвердженим випадком вірусу COVID-19, померла.
11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня. В Києві заборонили масові заходи, вчитись будуть дистанційно, а пробне ЗНО хочуть перенести.
З 11 березня посилений контроль введений на контрольно-пропускних пунктах на Донбасі через загрозу коронавірусу.
Через 48 годин Україна закриє кордон для всіх громадян іноземних держав у зв'язку з загрозою поширення коронавірусу.
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