В Киеве создадут стратегический запас продуктов на 2 недели

Городская власть Киева поручила администрациям рынков и торговых сетей создать стратегический запас продовольствия на две недели

Фото: flickr

Городская власть Киева поручила администрациям рынков и торговых сетей создать стратегический запас продовольствия на две недели

Об этом в Facebook сообщил заместитель председателя КГГА Владимир Слончак, передает RegioNews.

"Власть дала поручение руководителям торговых сетей, председателям районных госадминистраций, руководителям рынков планировать и обеспечить стратегические запасы продовольствия на две недели", - написал он.

Отмечается, что речь идет о таких продуктах, как хлеб, мясо, сахар, соль, мука, чай, кофе, сухое молоко, масло подсолнечное, масло сливочное, гречка, рис, макаронные изделия, консервы длительного хранения и тому подобное.

Он добавил, что если продукты не удалось купить в ближайшем супермаркете, их можно найти на городских ярмарках.

"Всего вдоволь. Ничего не изменилось, жизнь продолжается, однако с определенными ограничениями", - добавил он.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)

11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля. В Киеве запретили массовые мероприятия, учиться будут дистанционно, а пробное ВНО хотят перенести.

С 11 марта усиленный контроль введен на контрольно-пропускных пунктах на Донбассе из-за угрозы коронавируса.

Через 48 часов Украина закроет границу для всех граждан иностранных государств в связи с угрозой распространения коронавируса.