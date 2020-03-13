В Киеве создадут стратегический запас продуктов на 2 недели
Об этом в Facebook сообщил заместитель председателя КГГА Владимир Слончак, передает RegioNews.
"Власть дала поручение руководителям торговых сетей, председателям районных госадминистраций, руководителям рынков планировать и обеспечить стратегические запасы продовольствия на две недели", - написал он.
Отмечается, что речь идет о таких продуктах, как хлеб, мясо, сахар, соль, мука, чай, кофе, сухое молоко, масло подсолнечное, масло сливочное, гречка, рис, макаронные изделия, консервы длительного хранения и тому подобное.
Он добавил, что если продукты не удалось купить в ближайшем супермаркете, их можно найти на городских ярмарках.
"Всего вдоволь. Ничего не изменилось, жизнь продолжается, однако с определенными ограничениями", - добавил он.
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