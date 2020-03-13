Через 48 часов Украина закроет границу для всех иностранцев

Через 48 часов Украина перекроет государственную границу для всех граждан иностранных государств в связи с угрозой распространения коронавируса

Через 48 часов Украина перекроет государственную границу для всех граждан иностранных государств в связи с угрозой распространения коронавируса

Об этом на брифинге сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, пишет RegioNews.

Он отметил, что граница будет закрыта на две недели.

"Через две недели, в зависимости от того, каким образом будет развиваться ситуация, мы на заседании СНБО будем принимать следующее решение", - заявил Данилов.

Все граждане Украины, которые сейчас находятся за границей смогут вернуться домой, отметил Данилов. Однако, возвращаясь из стран, в которых свирепствует коронавирус, граждане должны будут пройти обсервацию.

Напомним, из-за коронавируса Словакия временно закрывает въезд в страну, а Румыния ограничивает пересечение границы.

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