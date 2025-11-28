В Тернопольской области мужчина погиб, когда его придавила собственная машина
Происшествие случилось 27 ноября около 13:00 в селе Лозовая Байковецкой громады
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Мужчина был за рулем своего Toyota Auris. Заехав во двор, он начал движение задним ходом и остановился, но не поставил авто на стояночный тормоз. Машина сама продолжила движение и дверцей прижала мужчину к земле.
Соседка вызвала "скорую", однако спасти жизнь 75-летнего пострадавшего не успели – от полученных травм мужчина скончался на месте.
По данному факту идет расследование.
Напомним, днем 3 ноября в Житомирской области во время погрузки дров на лесовоз перевернулся кран, под конструкциями которого оказался крановщик. Спасатели доставли тело мужчины из-под перевернутого крана.
