На Тернопільщині фургон зіткнувся із фурою, загинув водій
Смертельна ДТП сталася 29 листопада близько 7 ранку в селі Нагірянка Чортківського району
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.
За даними правоохоронців, водій Mersedes Sprinter, рухаючись дорогою Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече в напрямку Заліщик, на повороті виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з автопоїздом у складі сідлового тягача Renault Magnum.
У результаті удару кермувальник фургона загинув.
Як повідомлялось, на Тернопільщині у ДТП загинув неповнолітній мотоцикліст. Смертельна аварія сталася 30 листопада близько 19:16 на автодорозі М-19 "Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече".
