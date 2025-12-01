На Тернопільщині фургон зіткнувся із фурою, загинув водій

фото: Головне управління Національної поліції в Тернопільській області

Смертельна ДТП сталася 29 листопада близько 7 ранку в селі Нагірянка Чортківського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

За даними правоохоронців, водій Mersedes Sprinter, рухаючись дорогою Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече в напрямку Заліщик, на повороті виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з автопоїздом у складі сідлового тягача Renault Magnum.

У результаті удару кермувальник фургона загинув.

Як повідомлялось, на Тернопільщині у ДТП загинув неповнолітній мотоцикліст. Смертельна аварія сталася 30 листопада близько 19:16 на автодорозі М-19 "Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече".