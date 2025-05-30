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30 мая 2025, 12:23

Больше не 1 июня: в Украине официально перенесли День защиты детей

30 мая 2025, 12:23
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фото: vin.gov.ua
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым устанавливается новая дата празднования Дня защиты детей – 20 ноября

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Указ №355/2025.

"С целью утверждения охраны детства как общенационального приоритета Украины, усиления и объединения усилий международного сообщества, направленных на защиту прав и лучших интересов ребенка, реализации положений Конвенции о правах ребенка постановляю: Установить в Украине День защиты детей, который ежегодно отмечать во Всемирный день ребенка – 20 ноября", – говорится в указе.

Новый указ №355/2025 отменяет предыдущий от 30 мая 1998 г. № 568/98, который устанавливал дату 1 июня. Нововведение вступает в силу со дня опубликования.

Напомним, 9 мая "Укрпочта" ввела в обращение новую символическую почтовую марку под названием "Я живу тобой". Марку разработали и выпустили ко Дню матери.

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