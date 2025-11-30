У Тернополі подружжя назвало дитину Іудою

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням facenews.ua.

За словами чоловіка та дружини, це ім’я "очорнили в історії", хоча його справжнє значення перекладається як "славити Господа".

Мама хлопчика Ангеліна Шевченко заявила, що в Україні офіційно зареєстровані лише два таких імені, одне з яких належить їхньому сину.

Попри це вибір імені викликав хвилю негативних коментарів у мережі. Зокрема користувачі підкреслили, що незважаючи на переклад, для більшості людей це ім'я асоціюється із негативом, а дитина може зіткнутися із труднощами в майбутньому.

Як повідомлялось, в Україні офіційно перенесли День захисту дітей. Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким встановлюється нова дата святкування Дня захисту дітей – 20 листопада.