30 листопада 2025, 10:05

У Тернополі подружжя назвало дитину Іудою

30 листопада 2025, 10:05
Читайте также
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Молода пара п'ятидесятників, парафіяни церкви Oxygen, назвала свого сина Іудою

Про це повідомляє RegioNews із посиланням facenews.ua.

За словами чоловіка та дружини, це ім’я "очорнили в історії", хоча його справжнє значення перекладається як "славити Господа".

Мама хлопчика Ангеліна Шевченко заявила, що в Україні офіційно зареєстровані лише два таких імені, одне з яких належить їхньому сину.

Попри це вибір імені викликав хвилю негативних коментарів у мережі. Зокрема користувачі підкреслили, що незважаючи на переклад, для більшості людей це ім'я асоціюється із негативом, а дитина може зіткнутися із труднощами в майбутньому.

Як повідомлялось, в Україні офіційно перенесли День захисту дітей. Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким встановлюється нова дата святкування Дня захисту дітей – 20 листопада.

Тернопіль дитина суспільство Тернопільська область
