Фото: поліція

У лікарні померла 12-річна дівчинка, яка постраждала через російський удар по Тернополю 19 листопада

Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал, передає RegioNews.

"Трагічна новина про смерть ще однієї дитини від ракетної атаки на Тернопіль. Маленька Адріана Унольт, 12 років, померла після дев'ятиденної боротьби за життя. Її мама загинула, сестричка досі в лікарні. Тепер Адріана там, де немає страху й вибухів, – поруч із мамою, у тихому й світлому місці, недосяжному для війни. Світла пам'ять Адріані. Щиро співчуваємо родині. Нехай Бог дає вам сили пережити це горе", – йдеться у повідомленні.

Таким чином кількість загиблих внаслідок російського обстрілу 19 листопада зросла до 35 осіб, семеро з них – діти.

Нагадаємо, удар по житлових багатоповерхівках Тернополя стався 19 листопада. Внаслідок атаки виникли масштабні руйнування та пожежі.

Раніше у мережі з'явилося відео з моментами атаки по місту.

22 листопада у Тернополі завершили пошуково-рятувальні роботи. Станом на 23 листопада було відомо про смерть 34 людей.