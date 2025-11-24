У Тернополі на пішохідному переході авто збило 46-річного чоловіка

фото: Головне управління Національної поліції в Тернопільській області

Потерпілого з тяжкими травмами, отриманими в аварії, бригада екстреної медичної допомоги доправила до медзакладу у суботу, 22 листопада

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Автопригода сталась на вулиці Львівська в обласному центрі. За даними правоохоронців, водій Daewoo Lanos збив 46-річного тернополянина.

Потерпілий на момент ДТП перебував в межах нерегульованого пішохідного переходу.

Водій автомобіля попередньо тверезий, але у нього взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.

Як повідомлялось, на Тернопільщині велосипедист збив 8-річного хлопчика, дитина у лікарні. Інцидент стався на території Лозівської школи.