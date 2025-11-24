У Тернополі на пішохідному переході авто збило 46-річного чоловіка
Потерпілого з тяжкими травмами, отриманими в аварії, бригада екстреної медичної допомоги доправила до медзакладу у суботу, 22 листопада
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.
Автопригода сталась на вулиці Львівська в обласному центрі. За даними правоохоронців, водій Daewoo Lanos збив 46-річного тернополянина.
Потерпілий на момент ДТП перебував в межах нерегульованого пішохідного переходу.
Водій автомобіля попередньо тверезий, але у нього взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.
Як повідомлялось, на Тернопільщині велосипедист збив 8-річного хлопчика, дитина у лікарні. Інцидент стався на території Лозівської школи.
Псевдопрацівник банку ошукав жительку Тернопільщини на понад 350 тисяч гривеньВсі новини »
24 листопада 2025, 12:01У Тернополі завершили пошуково-рятувальні роботи: 33 загиблих, серед них – 6 дітей, 94 поранених та 6 зниклих безвісті
23 листопада 2025, 09:23У Тернополі під завалами знайшли тіла жінки та її маленьких дітей
21 листопада 2025, 16:03
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
В Одесі судили чоловіка, який "зливав" у соцмережах місця патрулювання ТЦК
24 листопада 2025, 15:25Виніс із квартири автомат: киянин погрожував сусідці вбивством через зауваження
24 листопада 2025, 14:55Вбивство на Закарпатті: підозрюваного затримали на місці злочину
24 листопада 2025, 14:54Сумоїст із Вінниці став переможцем престижного турніру в Японії
24 листопада 2025, 14:35Авіаудар по Слов'янську: в ДСНС показали наслідки
24 листопада 2025, 14:29На Прикарпатті чиновники Держпраці вимагали гроші у підприємців за послуги, які мали надаватись безкоштовно
24 листопада 2025, 14:18Боксерка клубу "SMK-SPORT" Ганна Охота здобула бронзу на Кубку світу з боксу в Індії
24 листопада 2025, 14:03Радник Президента назвав фейком інформацію про нібито доручення Єрмака щодо підозри главі САП
24 листопада 2025, 13:58Мирні плани, які принижують Україну, лише стимулюють Путіна до продовження війни
24 листопада 2025, 13:55У Миколаєві через свічку загорілася пральна машинка
24 листопада 2025, 13:43
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Всі блоги »