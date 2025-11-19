Фото: Клименко

Выросло количество погибших и пострадавших в результате российской атаки на Тернополь

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на министра внутренних дел Украины Игоря Клименко.

"В Тернополе... повреждены две жилые 9-этажки. В одной – пожар, в другой – разрушение с 3-го по 9-й этаж", – говорится в сообщении.

По состоянию на 10:00 известно о 10 погибших и 37 раненых, из которых 12 – дети. Спасатели продолжают эвакуировать людей из заблокированных квартир.

"Есть люди и под завалами. Работаем максимально осторожно – каждая минута может означать спасенную жизнь", – отметил министр.

Напомним, в результате вражеского удара в Тернополе в одной из многоэтажек разрушены несколько этажей. Ранее сообщалось о девяти погибших.

Также в ОВА сообщили, что содержание хлора в воздухе в городе превышает 6 раз.