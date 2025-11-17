10:56  17 ноября
В Николаевской области из реки достали тело 18-летнего юноши
07:24  17 ноября
На Львовщине водитель взорвал гранату прямо во время остановки полицией
07:49  17 ноября
На Прикарпатье разыскали туристов из Киева, заблудившихся возле Говерлы
17 ноября 2025, 12:11

В Тернопольской области обнаружен вирус африканской чумы свиней

17 ноября 2025, 12:11
иллюстративное фото: из открытых источников
В Збаражской общине обнаружена гибель диких свиней. Специалисты управления Госпродслужбы области подтвердили случай африканской чумы свиней

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

После поступления информации о гибели диких свиней на место происшествия выехали специалисты Госпродпотребслужбы области и сотрудники Збаражского отделения полиции.

Специалисты обнаружили 7 туш. Чтобы предотвратить распространение возбудителя, мертвых животных сожгли и захоронили в соответствии с ветеринарно-санитарными требованиями.

Согласно решению чрезвычайной противоэпизоотической комиссии пункт обнаружения мертвых животных объявлен неблагополучным, определены зоны защиты и наблюдения, утвержден план реагирования, в частности, усиление мониторинга, информирование населения, контроль за перемещением животных, усиление дезинфекционных работ.

Напомним, в Тернопольской области свинья заколола мужчину, который пытался заколоть ее. Несчастный случай произошел в феврале на Чертковщине.

11 ноября 2025
07 августа 2025
