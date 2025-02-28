В Тернопольской области свинья заколола мужчину, который пытался заколоть ее
Несчастный случай в Тернопольской области расследуют сотрудники полиции
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Тернопольской области.
Несчастный случай произошел на Чертковщине. В одном из сел Борщевской городской общины мужчина вместе с родственником и соседом колол во дворе свинью. Животное толкнуло 44-летнего мужчину и он ранил ножом бедренную артерию.
Мужчина скончался до приезда бригады экстренной медицинской помощи.
По данному факту открыто производство в соответствии со статьей 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай". Продолжается следствие.
Напомним, жителя Тернопольской области будут судить за попытку "откупиться" от полиции.
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