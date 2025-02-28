В Тернопольской области свинья заколола мужчину, который пытался заколоть ее

фото: Национальная полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Тернопольской области.

Несчастный случай произошел на Чертковщине. В одном из сел Борщевской городской общины мужчина вместе с родственником и соседом колол во дворе свинью. Животное толкнуло 44-летнего мужчину и он ранил ножом бедренную артерию.

Мужчина скончался до приезда бригады экстренной медицинской помощи.

По данному факту открыто производство в соответствии со статьей 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай". Продолжается следствие.

Напомним, жителя Тернопольской области будут судить за попытку "откупиться" от полиции.