13:06  17 листопада
Подвійне вбивство у Житомирі: чоловік наніс смертельні поранення двом жінкам
10:56  17 листопада
На Миколаївщині з річки дістали тіло 18-річного юнака
07:24  17 листопада
На Львівщині водій підірвав гранату прямо під час зупинки поліцією
17 листопада 2025, 12:11

У Тернопільській області виявили вірус африканської чуми свиней

17 листопада 2025, 12:11
ілюстративне фото: з відкритих джерел
У Збаразькій громаді виявлено загибель диких свиней. Фахівці управління Держпродспоживслужби області підтвердили випадок африканської чуми свиней

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Після надходження інформації про загибель диких свиней на місце події виїхали фахівці Держпродспоживслужби області та співробітники Збаразького відділення поліції.

Спеціалісти виявили 7 туш. Щоб запобігти поширенню збудника, мертвих тварин спалили та захоронили відповідно до ветеринарно-санітарних вимог.

Згідно рішення надзвичайної протиепізоотичної комісії пункт виявлення мертвих тварин оголошено неблагополучним, визначено зони захисту та спостереження, затверджено план реагування, зокрема, посилення моніторингу, інформування населення, контроль за переміщенням тварин, посилення дезінфекційних робіт.

Нагадаємо, на Тернопільщині свиня заколола чоловіка, який намагався заколоти її. Нещасний випадок трапився у лютому на Чортківщині.

На Тернопільщині велосипедист збив 8-річного хлопчика, дитина у лікарні
14 листопада 2025, 12:29
На Тернопільщині затримали чоловіка, який виловив 250 кг риби
12 листопада 2025, 12:59
На Тернопільщині розслідують аварію, у якій постраждали водій і двоє пасажирів
12 листопада 2025, 12:15
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
Аварія на шахті в Кіровоградській області: знайдено тіло одного з гірників
17 листопада 2025, 13:17
17 листопада 2025, 13:06
"Діалог влади та бізнесу": нові цифри та кадрові рішення
17 листопада 2025, 12:54
Зеленський і Макрон підписали важливий документ про посилення оборони України
17 листопада 2025, 12:51
Смертельна ДТП на Прикарпатті: зіткнулись легковик та рейсовий автобус - є загибла та постраждалі
17 листопада 2025, 12:45
На Волині легковик злетів з мосту у річку: є постраждалі
17 листопада 2025, 12:40
У Києві засудили 24-річного молодика, який розбещував свою 8-річну племінницю
17 листопада 2025, 12:33
За тиждень українські прикордонники знищили 434 окупанта і понад 150 одиниць ворожої техніки
17 листопада 2025, 12:22
Друзі президента як загроза для держави
17 листопада 2025, 12:22
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
