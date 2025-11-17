У Тернопільській області виявили вірус африканської чуми свиней

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Після надходження інформації про загибель диких свиней на місце події виїхали фахівці Держпродспоживслужби області та співробітники Збаразького відділення поліції.

Спеціалісти виявили 7 туш. Щоб запобігти поширенню збудника, мертвих тварин спалили та захоронили відповідно до ветеринарно-санітарних вимог.

Згідно рішення надзвичайної протиепізоотичної комісії пункт виявлення мертвих тварин оголошено неблагополучним, визначено зони захисту та спостереження, затверджено план реагування, зокрема, посилення моніторингу, інформування населення, контроль за переміщенням тварин, посилення дезінфекційних робіт.

