На Тернопільщині розслідують аварію, у якій постраждали водій і двоє пасажирів

фото: Головне управління Національної поліції в Тернопільській області

Водій та двоє його пасажирів отримали ушкодження у результаті ДТП, яка сталася 11 листопада між селами Кровинка та Лошнів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

За попередньою інформацією, водій автомобіля Renault Duster виїхав на зустрічну смугу руху та допустив зіткнення з автомобілем ВАЗ-21099.

У результаті удару медики надали допомогу, але без госпіталізації кермувальнику та пасажирам із ВАЗу.

За даним фактом слідчі поліції відкрили провадження відповідно до статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Як повідомлялось, на Тернопільщині сталася смертельна ДТП за участю мікроавтобуса. Автопригода сталась на дорозі Івано-Франківськ-Бучач-Тернопіль.