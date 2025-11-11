Мешканку Тернопільщини судили за крадіжку 377 качанів кукурудзи: який вирок

Бучацький районний суд Тернопільської області розглянув справу про адміністративне правопорушення стосовно місцевої жительки, яка викрала 377 качанів кукурудзи загальною вагою 115 кг

Крадіжка сталася 15 жовтня 2025 року о 16:00 на полі ТОВ "ГАДЗ АГРО" біля смт Золотий Потік. Сума завданих матеріальних збитків склала 701,26 грн.

Під час судового засідання жінка визнала провину, щиро розкаялася та повернула викрадене майно. Суддя врахувала щире каяття, відсутність попередніх правопорушень та малозначність вчиненого діяння (вартість майна не перевищувала 0,5 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян).

У результаті суд вирішив звільнити жінку від адміністративної відповідальності на підставі ст. 22 КУпАП, обмежившись усним зауваженням, а провадження у справі було закрито.

