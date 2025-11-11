11:27  11 листопада
На Сумщині в ДТП загинули троє людей, ще двоє постраждали
08:44  11 листопада
У Львові спалах кишкової інфекції в ліцеї: госпіталізовано 17 осіб
07:49  11 листопада
Трагічна ДТП на Рівненщині: 16-річний юнак збив чоловіка і загадково помер
11 листопада 2025, 13:49

На Тернопільщині сталася смертельна ДТП за участю мікроавтобуса

11 листопада 2025, 13:49
фото: Головне управління Національної поліції в Тернопільській області
Одна людина загинула і двоє потрапили до лікарні внаслідок ДТП на Тернопільщині, яка трапилась ввечері 10 листопада

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

За даними поліції, на автодорозі Івано-Франківськ-Бучач-Тернопіль зіткнулися Fiat Fiorino, водій якого рухався у напрямку Тернополя, та Ford Transit.

На момент аварії в мікроавтобусі перебувало п'ятеро людей. В іншому авто лише водій. У результаті удару бригада екстреної медичної допомоги доправила до лікарні трьох потерпілих – обох кермувальників, а також пасажира з автомобіля Ford. Проте врятувати життя останнього не вдалося. У важкому стані перебуває і водій мікроавтобуса.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини аварії.

Як повідомлялось, на Тернопільщині нетверезий водій BMW спричинив моторошну ДТП. Автопригода сталася 3 листопада на трасі Тернопіль-Скалат-Борщів- Жванець.

