На Тернопільщині сталася смертельна ДТП за участю мікроавтобуса

фото: Головне управління Національної поліції в Тернопільській області

Одна людина загинула і двоє потрапили до лікарні внаслідок ДТП на Тернопільщині, яка трапилась ввечері 10 листопада

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

За даними поліції, на автодорозі Івано-Франківськ-Бучач-Тернопіль зіткнулися Fiat Fiorino, водій якого рухався у напрямку Тернополя, та Ford Transit.

На момент аварії в мікроавтобусі перебувало п'ятеро людей. В іншому авто лише водій. У результаті удару бригада екстреної медичної допомоги доправила до лікарні трьох потерпілих – обох кермувальників, а також пасажира з автомобіля Ford. Проте врятувати життя останнього не вдалося. У важкому стані перебуває і водій мікроавтобуса.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини аварії.

