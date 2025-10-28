У Тернополі водій маршрутки збив жінку

фото: Головне управління Національної поліції в Тернопільській області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Як зазначається, учора ввечері водій маршрутного таксі збив місцеву мешканку 1988 року народження. Аварія трапилася на вулиці Мирона Тарнавського.

У ході перевірки слідчі поліції з'ясували, що тернополянка на момент ДТП переходила дорогу в межах нерегульованого пішохідного переходу. Її доправили до лікарні.

Нагадаємо, на днях у Тернополі водій електросамоката збив 5-річну дівчинку. Правоохоронці встановлюють обставини інциденту.