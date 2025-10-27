16:59  27 октября
Завтра в Украине будет дождь, кое-где выпадет снег
16:45  27 октября
В Харькове застолье друзей закончилось убийством: полиция начала расследование
15:25  27 октября
В Киеве стартовал 54-й международный кинофестиваль "Молодость"
27 октября 2025, 14:09

В Тернопольской области полицейские нашли мертвым мужчину, который находился в розыске

27 октября 2025, 14:09
фото: Главное управление Национальной полиции в Тернопольской области
Во время патрулирования стражи порядка обнаружили в лесополосе между селами Большие Бирки и Малый Ходачков перевернутый автомобиль Toyota.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

При осмотре транспортного средства на водительском месте сотрудники полиции увидели мумифицированное тело мужчины. Согласно документам, найденным рядом, это житель одного из сел Тернопольского района, считавшегося пропавшим без вести.

Тело мужчины было направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы. По данному факту открыто производство в соответствии со статьей 115 Ч. 1 Уголовного кодекса Украины с отметкой "без вести отсутствует".

Напомним, в Тернополе водитель электросамоката сбил 5-летнюю девочку. Инцидент произошел в центральной части города.

Тело Тернопольская область авто розыск мужчина пропавшие без вести
27 октября 2025
07 августа 2025
