В Тернопольской области полицейские нашли мертвым мужчину, который находился в розыске

Во время патрулирования стражи порядка обнаружили в лесополосе между селами Большие Бирки и Малый Ходачков перевернутый автомобиль Toyota.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

При осмотре транспортного средства на водительском месте сотрудники полиции увидели мумифицированное тело мужчины. Согласно документам, найденным рядом, это житель одного из сел Тернопольского района, считавшегося пропавшим без вести.

Тело мужчины было направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы. По данному факту открыто производство в соответствии со статьей 115 Ч. 1 Уголовного кодекса Украины с отметкой "без вести отсутствует".

