09:38  27 октября
Везла ножи в Польшу: на Волыни пенсионерку оштрафовали на 17 тыс. грн
10:48  27 октября
Гибель троих детей и женщины из-за отравления угарным газом на Кировоградщине: комментарий полиции
07:58  27 октября
В Карпатах на Говерле спасатели помогли жительнице Киева с ребенком
27 октября 2025, 12:14

На Тернопольщине пятилетняя девочка сломала руку в детсаду: полиция проверяет обстоятельства

27 октября 2025, 12:14
Фото: полиция
В полицию поступило сообщение от отца: его пятилетняя дочь получила травму на площадке в детском саду

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Ребенка госпитализировали – медики диагностировали перелом предплечья.

Полицейские установили, что во время прогулки с другими воспитанниками на улице девочка забралась на высокую лестницу и упала. Воспитательница не заметила этого вовремя.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 137 УК Украины и проверяют, усматривается ли в действиях воспитательницы ненадлежащее исполнение служебных обязанностей.

Напомним, в Одессе проводят проверку детсада из-за издевательств над детьми. Малышей заставляли держать руки вверх и приседать за непослушание. Воспитателя группы уволят, а ее коллегу – наставника – отстранили от работы на время служебной проверки.

Тернопольская область детский сад расследование ребенок травма перелом руки
