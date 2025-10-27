Фото: полиция

В полицию поступило сообщение от отца: его пятилетняя дочь получила травму на площадке в детском саду

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Ребенка госпитализировали – медики диагностировали перелом предплечья.

Полицейские установили, что во время прогулки с другими воспитанниками на улице девочка забралась на высокую лестницу и упала. Воспитательница не заметила этого вовремя.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 137 УК Украины и проверяют, усматривается ли в действиях воспитательницы ненадлежащее исполнение служебных обязанностей.

Напомним, в Одессе проводят проверку детсада из-за издевательств над детьми. Малышей заставляли держать руки вверх и приседать за непослушание. Воспитателя группы уволят, а ее коллегу – наставника – отстранили от работы на время служебной проверки.