11:45  21 жовтня
Хотіли відносити СРСР: у Києві викрили неокомуністичну організацію
08:22  21 жовтня
Подвійне вбивство пенсіонерів на Закарпатті: до справи причетні неповнолітні
08:29  21 жовтня
Вдарив полтавця битою по голові: нападника взяли під варту
21 жовтня 2025, 11:59

На Тернопільщині керівник коледжу організував корупційну схему на чоловіках призовного віку

21 жовтня 2025, 11:59
фото: Головне управління Національної поліції в Тернопільській області
Правоохоронці викрили керівника одного з коледжів на Тернопільщині, який організував схему збагачення на чоловіках призовного віку

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

За даними слідства, посадовець разом зі спільниками брав гроші з військовозобов’язаних чоловіків за безперешкодне зарахування на денну форму навчання. Такий статус надалі дозволяв отримати відстрочку від мобілізації.

"Фігуранти навмисно створювали труднощі під час вступу – абітурієнтам безпідставно відмовляли у прийманні документів, а потім пропонували "розв'язати питання" за винагороду. Розмір "допомоги" коливався від 1000 до 2000 доларів США за одного вступника", – йдеться у повідомленні.

Наразі керівнику коледжу та його спільнику повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Обом фігурантам суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 242 тисячі гривень.

Нагадаємо, у вересні на Тернопільщині правоохоронці затримали керівника коледжу, який пообіцяв за гроші взяти на роботу чоловіка і оформити йому відстрочку від армії. За вчинене йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

