У Тернополі водій електросамоката збив жінку і втік

ілюстративне фото: з відкритих джерел

До лікарні із забоями та гематомами потрапила жителька обласного центру 1952 року народження

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Травми жінка отримала в результаті дорожньо-транспортної пригоди: вона потрапила під колеса водія електросамоката на Театральній площі.

Після ДТП порушник втік. Його особу встановлюють працівники поліції.

Нагадаємо, днями у Тернополі водій Daewoo збив 50-річну жінку. Потерпіла переходила дорогу за межами пішохідного переходу.