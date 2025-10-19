Фото: Телеграм/Рапорт Сержанта

Про це повідомляє Телеграм-канал "Рапорт Сержанта", посилаючись на неофіційні джерела, передає RegioNews.

Тернопільський територіальний центр комплектування мобілізував Павла Акієва, керівника єдиної в Україні компанії, що спеціалізується на виробництві хірургічних інструментів. Продукція підприємства використовується як у військових шпиталях, так і в цивільних медичних закладах, серед яких – лікарня "Охматдит".

Підприємство очолюване Акієвим виробляє обладнання життєво важливого призначення: лінійні та дискові дерматоми для лікування опіків, осцилюючі пилки для ампутацій, канюльовані дрилі для ортопедичних операцій та перфоратори для роботи з важкими травмами. Продукція компанії застосовується у провідних медичних установах країни та критично необхідна для ефективної роботи лікарів.

Незважаючи на проблеми із зором, Павло Акієв пройшов військово-лікарську комісію та отримав пропозицію взяти участь у бойових діях. Колеги та співробітники компанії висловили занепокоєння щодо наслідків мобілізації. Вони наголошують, що без керівника компанії медичні заклади можуть зіткнутися з дефіцитом обслуговування та ремонту високоточного обладнання, підготовка фахівців для якого потребує багаторічного досвіду та спеціалізованого навчання.

У зв'язку з цим постає питання про забезпечення безперервної роботи підприємства та обслуговування інструментів, від яких залежить лікування пацієнтів у військових та цивільних шпиталях. Співробітники компанії підкреслюють, що спеціалісти такого рівня є рідкістю, а їх відсутність може вплинути на роботу медичних закладів у всій країні.

