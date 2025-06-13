В Тернопольской области депутат за 8-10 тыс. долларов помогал уклонистам

фото: ГБР

В Тернопольской области ДБР разоблачило депутата местного сообщества, который помогал мужчинам избежать мобилизации

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

По данным следствия, депутат искал мужчин, которые хотели избежать мобилизации и договаривался с работниками Территориального центра комплектования по предоставлению им сфальсифицированных документов.

В ТЦК выдавали фиктивные медицинские справки о непригодности к службе. На основании этих справок мужчины незаконно снимались с учета.

Стоимость таких услуг составляла от 8 до 10 тысяч долларов США.

Депутат был задержан при получении части денег от очередного "клиента". Ему объявили подозрение по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины - получение неправомерной выгоды для влияния на принятие решений, сопряженное с требованием такой выгоды.

Напомним, в Тернопольской области задержали мужчину, который за 16 000 долларов "помогал" незаконно выехать за границу.