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13 июня 2025, 14:19

В Тернопольской области депутат за 8-10 тыс. долларов помогал уклонистам

13 июня 2025, 14:19
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фото: ГБР
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В Тернопольской области ДБР разоблачило депутата местного сообщества, который помогал мужчинам избежать мобилизации

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

По данным следствия, депутат искал мужчин, которые хотели избежать мобилизации и договаривался с работниками Территориального центра комплектования по предоставлению им сфальсифицированных документов.

В ТЦК выдавали фиктивные медицинские справки о непригодности к службе. На основании этих справок мужчины незаконно снимались с учета.

Стоимость таких услуг составляла от 8 до 10 тысяч долларов США.

Депутат был задержан при получении части денег от очередного "клиента". Ему объявили подозрение по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины - получение неправомерной выгоды для влияния на принятие решений, сопряженное с требованием такой выгоды.

Напомним, в Тернопольской области задержали мужчину, который за 16 000 долларов "помогал" незаконно выехать за границу.

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