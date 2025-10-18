12:22  18 жовтня
18 жовтня 2025, 16:13

Перевізник із Тернополя влаштував бізнес на незаконному переправленню чоловіків за кордон

18 жовтня 2025, 16:13
фото: ДПСУ
Прикордонники викрили підприємця, який налагодив схему незаконного переправлення осіб через державний кордон

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

За даними слідства, 39-річний житель Тернополя, приватний підприємець із ліцензією на міжнародні перевезення, шукав серед знайомих чоловіків призовного віку охочих виїхати за межі України в обхід закону. Зловмисник вносив неправдиві відомості про таких осіб до автоматизованої системи, як про водіїв власної компанії. Це дозволяло клієнтам безперешкодно перетинати державний кордон.

Коштували такі послуги близько 12 тисяч доларів США.

"Під час обшуків правоохоронці вилучили мобільні телефони, комп’ютерну техніку, чорнові записи, транспортний засіб та інші докази незаконної діяльності", – йдеться у повідомленні.

Фігуранту оголошено підозру. Йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Тернопільщині ДБР викрило депутата місцевої громади, який допомагав чоловікам уникнути мобілізації. Коштували такі послуги 8-10 тисяч доларів.

