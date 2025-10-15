Священник з Тернопільщини розробив мобільний додаток для покаяння

фото: Андрія Новосад / Facebook

У мобільному застосунку можна дізнатися все про сповідь, підготовку до таїнства покаяння та навіть занотовувати свої гріхи

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Фейсбук-сторінку Андрія Новосада.

Як зазначається, священник самостійно розробляв застосунок "Моя Сповідь" упродовж 5 місяців, і зараз сервіс уже можна завантажити у PlayMarket.

Наразі застосунок працює лише для Android, проте, за словами Андрія Новосада, у майбутньому він планує розробити версію і для iOS.

Священник каже, що у сучасному світі важливо мати все під рукою.

У додатку ви зможете:

• детально ознайомитись із Таїнством Покаяння – Сповіддю;

• дізнатись більше про Таїнство Євхаристії – Святе Причастя;

• пройти покрокову підготовку до сповіді і Причастя;

• переглянути перелік гріхів, що допоможе під час самої сповіді;

• записати власні думки чи нотатки перед сповіддю;

• прочитати молитви, перед святими Таїнствами.

Нагадаємо, священики Тернопільщини закликали відмовитися від популярної дитячої іграшки. Йдеться про іграшку Labubu.