Священник з Тернопільщини розробив мобільний додаток для покаяння
У мобільному застосунку можна дізнатися все про сповідь, підготовку до таїнства покаяння та навіть занотовувати свої гріхи
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Фейсбук-сторінку Андрія Новосада.
Як зазначається, священник самостійно розробляв застосунок "Моя Сповідь" упродовж 5 місяців, і зараз сервіс уже можна завантажити у PlayMarket.
Наразі застосунок працює лише для Android, проте, за словами Андрія Новосада, у майбутньому він планує розробити версію і для iOS.
Священник каже, що у сучасному світі важливо мати все під рукою.
У додатку ви зможете:
• детально ознайомитись із Таїнством Покаяння – Сповіддю;
• дізнатись більше про Таїнство Євхаристії – Святе Причастя;
• пройти покрокову підготовку до сповіді і Причастя;
• переглянути перелік гріхів, що допоможе під час самої сповіді;
• записати власні думки чи нотатки перед сповіддю;
• прочитати молитви, перед святими Таїнствами.
