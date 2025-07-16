Священники Тернопольщины призвали отказаться от популярной детской игрушки

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Стало известно, почему не стоит покупать детям популярную сейчас игрушку Labubu

Как передает RegioNews, об этом представитель УГКЦ из прихода святого Николая из Теребовли рассказал ZAXID.NET.

По словам семинариста УГКЦ из Теребовли Артура Бачинского, не все, что современное и популярное, – хорошее и безопасное, в том числе игрушка Labubu.

Labubu – это не просто игрушка. Это самое страшное, что часто родители сами отдают детей в его сети, но из невнимательности.

– считает семинарист.

Labubu – бренд коллекционных плюшевых игрушек в виде монстров, созданный гонконгским дизайнером Кассингом Лунгом. В Украине такие игрушки стоят от нескольких сот до нескольких тысяч гривен.

Напомним, в Тернопольской области горела деревянная церковь.