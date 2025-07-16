14:19  16 июля
В Николаеве расследуют избиение военнообязанного сотрудниками РТЦК
11:30  16 июля
В Киеве возле ресторана обнаружили тело мужчины
08:56  16 июля
Хотели помочь – едва не погибли: нападение на детей во Львове
UA | RU
UA | RU
16 июля 2025, 16:44

Священники Тернопольщины призвали отказаться от популярной детской игрушки

16 июля 2025, 16:44
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Стало известно, почему не стоит покупать детям популярную сейчас игрушку Labubu

Как передает RegioNews, об этом представитель УГКЦ из прихода святого Николая из Теребовли рассказал ZAXID.NET.

По словам семинариста УГКЦ из Теребовли Артура Бачинского, не все, что современное и популярное, – хорошее и безопасное, в том числе игрушка Labubu.

Labubu – это не просто игрушка. Это самое страшное, что часто родители сами отдают детей в его сети, но из невнимательности.

– считает семинарист.

Labubu – бренд коллекционных плюшевых игрушек в виде монстров, созданный гонконгским дизайнером Кассингом Лунгом. В Украине такие игрушки стоят от нескольких сот до нескольких тысяч гривен.

Напомним, в Тернопольской области горела деревянная церковь.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Тернопольская область Священник игрушка Labubu
В Тернополе двери автобуса зажали и сломали пассажирке ногу
15 июля 2025, 15:35
В Тернопольской области водитель Renault въехал в VoIkswagen, пострадали три человека
14 июля 2025, 13:29
В Тернопольской области мужчина хотел заработать онлайн, а потерял более 200 тысяч гривен
14 июля 2025, 11:35
Все новости »
16 июля 2025
Трамп и 50 дней. Доигрался ли Путин и к чему готовиться Украине после заявлений американского президента
Заявление президента США впервые воспринимается не как попытка договориться, а как настоящий ультиматум
14 июля 2025
Изменения к законодательству и битва Залужный-Зеленский. Стоит ли ждать выборов в ближайшее время
Власть с сателлитами вроде как готовится к выборам, но пока готовиться не к чему, разве что к победе Залужного
11 июля 2025
"Самоубийства" в России. Есть ли у них украинский след – и почему Кремль о нем молчит
Загадочные смерти российских топ-чиновников – один из признаков того, что время империи подходит к концу, и руку к этому снова приложила Украина
09 июля 2025
Почему Кабмин отказался назначать избранного главу БЭБ, и чем это грозит Украине
Власти, которые закрывали глаза на российских родственников руководителей АМКУ и ВСУ, вдруг извлекли эту карту в ситуации с реформой Бюро экономической безопасности
Подозрительный сверток на 400 граммов: в Днепре задержали мужчину с кристаллическим веществом
16 июля 2025, 17:09
"Если не стреляет - удивительно": как живут жители прифронтовой Преображенки на Запорожье
16 июля 2025, 16:57
В столичном метро станции "Лесная" и "Черниговская" временно прекратили свою работу: причина
16 июля 2025, 16:34
Стало известно, кто причастен к убийству полковника СБУ Ивана Воронича
16 июля 2025, 16:14
На Буковине сообщили о подозрении 10 чиновникам из-за растраты 10 млн грн
16 июля 2025, 16:10
В Одесской области разыскивают 13-летнюю девушку
16 июля 2025, 16:03
Ушел отдохнуть и не вернулся: на Полтавщине в пруду обнаружили тело мужчины
16 июля 2025, 15:53
Использовал женщину с инвалидностью ради денег: мужчина на Прикарпатье устроил схему переправки "уклонистов"
16 июля 2025, 15:44
На Волыни пограничники обнаружили наркотики у 41-летней женщины
16 июля 2025, 15:29
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Трамп и 50 дней. Доигрался ли Путин и к чему готовиться Украине после заявлений американского президента
Изменения к законодательству и битва Залужный-Зеленский. Стоит ли ждать выборов в ближайшее время
Все публикации »
Виктор Уколов
Вадим Денисенко
Марианна Безуглая
Все блоги »