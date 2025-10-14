У Тернопільському ТЦК розповіли, чому вони почали ходити по клубах і ресторанах

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Тернопільському ТЦК прокоментували відео з приходом військовослужбовців у нічний клуб та відео з блокуванням авто поблизу ТЦ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Тернопільський ТЦК та СП в Facebook.

Як повідомили у відомстві, "проведення заходів оповіщення військовозобов'язаних у ресторанах і нічних клубах не суперечать закону".

"Сьогодні, мобілізаційні заходи проводяться не лише у публічних місцях, а й там де перебуває (так – ресторани, нічні клуби) соціально активна молодь мобілізаційного віку, бізнесмени та представники активних громад, це все дає змогу забезпечувати рівність усіх перед законом і спростовує міф про "не рівну мобілізацію”. Нагадуємо: під час дії воєнного стану не існує абсолютних винятків щодо мобілізації, вирішальними є лише законні підстави для відстрочки, бронювання або звільнення від проходження військової служби, а саме дотримання військового обліку не є формальність, а частина спільної оборони, що напряму впливає на безпеку кожного українця та українки", – йдеться у повідомленні.

Раніше у Тернопільському ТЦК заявили, що залучають бойові підрозділи до оповіщення громадян. Такі групи формуються із військовослужбовців, які мають бойовий досвід і користуються повагою серед побратимів і суспільства.