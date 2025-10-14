11:38  14 жовтня
На Київщині під колесами Mitsubishi загинув пішохід
11:15  14 жовтня
У Львові затримали агентів РФ, які думали, що працюють на СБУ
07:17  14 жовтня
ХАМАС відпустив заручника з Донецька: Максим Харкін провів у полоні два роки
UA | RU
UA | RU
14 жовтня 2025, 15:39

У Тернопільському ТЦК розповіли, чому вони почали ходити по клубах і ресторанах

14 жовтня 2025, 15:39
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Тернопільському ТЦК прокоментували відео з приходом військовослужбовців у нічний клуб та відео з блокуванням авто поблизу ТЦ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Тернопільський ТЦК та СП в Facebook.

Як повідомили у відомстві, "проведення заходів оповіщення військовозобов'язаних у ресторанах і нічних клубах не суперечать закону".

"Сьогодні, мобілізаційні заходи проводяться не лише у публічних місцях, а й там де перебуває (так – ресторани, нічні клуби) соціально активна молодь мобілізаційного віку, бізнесмени та представники активних громад, це все дає змогу забезпечувати рівність усіх перед законом і спростовує міф про "не рівну мобілізацію”. Нагадуємо: під час дії воєнного стану не існує абсолютних винятків щодо мобілізації, вирішальними є лише законні підстави для відстрочки, бронювання або звільнення від проходження військової служби, а саме дотримання військового обліку не є формальність, а частина спільної оборони, що напряму впливає на безпеку кожного українця та українки", – йдеться у повідомленні.

Раніше у Тернопільському ТЦК заявили, що залучають бойові підрозділи до оповіщення громадян. Такі групи формуються із військовослужбовців, які мають бойовий досвід і користуються повагою серед побратимів і суспільства.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Тернопільська область Тернопіль ТЦК мобілізація суспільство
У Тернополі невідомі понад добу блокували в автомобілі колишнього футболіста Задорожного
14 жовтня 2025, 08:07
У Тернополі працівників Локомотивного ДЕПО підозрюють у крадіжці 2600 літрів дизпалива
13 жовтня 2025, 14:24
На Тернопільщині водійка BMW знесла стовп
13 жовтня 2025, 13:51
Всі новини »
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
Завтра в Україні переважатиме холодна погода
14 жовтня 2025, 16:51
На Закарпатті залізничик працевлаштовував ухилянтів за гроші
14 жовтня 2025, 16:45
У Раді заявили, що до кінця листопада настане зупинка бойових дій
14 жовтня 2025, 16:36
Зеленський позбавив громадянства скандального соратника Януковича
14 жовтня 2025, 16:12
Мера Одеси Труханова офіційно позбавили громадянства України
14 жовтня 2025, 15:39
У Тернопільському ТЦК заявили, що залучають бойові підрозділи до оповіщення громадян
14 жовтня 2025, 14:44
На Одещині військовий намагався перевести чоловіка за кордон
14 жовтня 2025, 14:35
У мережі показали жахливі умови у розподільчому центрі ТЦК у Києві, куди доставляють мобілізованих
14 жовтня 2025, 14:12
Які фари кращі — галогенні чи ксенонові
14 жовтня 2025, 14:06
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Сергій Фурса
Остап Дроздов
Всі блоги »