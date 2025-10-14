11:38  14 жовтня
14 жовтня 2025, 14:44

У Тернопільському ТЦК заявили, що залучають бойові підрозділи до оповіщення громадян

14 жовтня 2025, 14:44
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Після низки гучних випадків «мобілізації» в Тернополі, в обласному ТЦК повідомили, що «заходи оповіщення» тепер проводять із залученням бойових підрозділів

Офіційну позицію опублікували на сторінці Тернопільський обласний ТЦК СП зранку 14 жовтня, повідомляє RegioNews.

Напередодні, біля одного із торгових центрів міста спалахнула сутичка через блокування цивільних у авто.

"В умовах повномасштабної війни захист держави – це не лише конституційний обов’язок, а й питання честі і гідності. Кожен громадянин України мобілізаційного віку має усвідомлювати особисту відповідальність перед своїми близькими, громадою та країною, яка сьогодні боронить своє існування, а триваюча збройна агресія російської федерації потребує постійного посилення обороноздатності держави. І так, людський капітал в розрізі мобілізаційних заходів є визначальним, саме тому Збройні Сили України проводять мобілізаційні заходи з урахуванням нових підходів та залучення бойових підрозділів до процесу оповіщення громадян. Такі групи формуються із військовослужбовців, які мають бойовий досвід і користуються повагою серед побратимів і суспільства. Їхня участь у цих заходах допомагає підвищити довіру до процесу мобілізації та забезпечує дотримання законності адже, нагадаємо, що всі заходи оповіщення відбуваються у взаємодії із співробітниками Національної поліції та інших силових структур", – повідомили у ТЦК.

У відомстві закликали всіх громадян мобілізаційного віку відповідально ставитися до виконання своїх обов’язків і своєчасно оновлювати військово-облікові дані та підтримувати Збройні Сили.

Як повідомлялось, на Тернопільщині нетверезий працівник ТЦК спричинив декілька ДТП і наїхав на поліцейського. Правоохоронці затримали порушника. Ним виявився 31-річний працівник ТЦК та СП одного з районів області.

