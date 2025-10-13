12:50  13 жовтня
13 жовтня 2025, 14:24

У Тернополі працівників Локомотивного ДЕПО підозрюють у крадіжці 2600 літрів дизпалива

13 жовтня 2025, 14:24
фото: Національна поліція
Правоохоронці оголосили підозру 18 працівникам Локомотивного ДЕПО Тернопіль за викрадення пального

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Серед підозрюваних – машиністи, помічники машиністів тепловоза, майстер цеху, складач поїздів та колишній начальник ДЕПО.

"Шляхом втручання в паливну систему локомотива, зловмисники незаконно відкачували паливо у каністри, після чого скидали їх під час руху тепловоза в заздалегідь обумовленому місці. Надалі відвозили каністри до місць зберігання, де переливали пальне в бочки й збували мешканцям області, а кошти розподіляли між собою", – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці затримали пʼятьох учасників злочинної групи "на гарячому" та вилучили 2600 літрів викраденого дизпалива.

Як повідомлялось, на Тернопільщині працівника паливної компанії впіймали на крадіжці пального. Зловмиснику інкримінують частину 4 статті 185 (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

депо локомотив Тернопіль Тернопільська область паливо
