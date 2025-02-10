В Тернопольской области работника топливной компании поймали на краже горючего

фото: Национальная полиция

Похитителя автогаза поймали во время преступления полицейские Тернопольщины

Как передает RegioNews, об этом сообщили в полиции Тернопольской области.

Представители управления безопасности одной из топливных компаний, работающей на территории Тернопольской области, заподозрили своего работника в краже сжиженного газа. Об этом они сообщили в полицию.

Правоохранители установили, что менеджеры по логистике, отслеживая движение транспорта, заметили, как водитель-экспедитор топливовоза марки Scania, житель Луцка 1965 года рождения, съехал с трассы и остановился.

За указанным адресом выехали сотрудники компании и правоохранители. На месте происшествия они заметили водителя автоцистерны, который сливал автогаз и реализовывал его местному жителю.

Злоумышленнику инкриминируют часть 4 статьи 185 (кража, совершенная в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Киевской области задержан мужчина, пытавшийся продать боеприпасы. За содеянное ему грозит до семи лет за решеткой.