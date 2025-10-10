В Тернопольской области будут судить двух должностных лиц, которые нанесли государству ущерб почти полмиллиона гривен

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

Правоохранители установили, что директор одного из проектных обществ разработал 8 проектно-сметных документаций по реконструкции системы электроснабжения. Работы предусматривали установку и подключение дизель-генераторов к электросетям котельных на территории Тернопольской области. Однако по результатам строительно-технической экспертизы было установлено, что указанная документация не отвечала требованиям действующего законодательства.

"Несмотря на это, заместитель директора коммунального предприятия, который в то время исполнял обязанности руководителя, подписал договоры на закупку работ без положительных экспертных отчетов", – говорится в сообщении.

В результате таких действий коммунальному предприятию был нанесен ущерб почти на 500 тысяч гривен.

Следователи полиции сообщили обоим фигурантам о подозрениях. Им грозит до 8 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.

