12:45  10 октября
В Черкасской области военный убил 2-летнего сына сожительницы
12:09  10 октября
На Полтавщине столкнулись две легковушки: среди трех пострадавших – 17-летний водитель
11:47  10 октября
В Киевской области нашли двухлетнего мальчика, потерявшегося в лесу
UA | RU
UA | RU
10 октября 2025, 16:28

В Тернопольской области будут судить двух должностных лиц, которые нанесли государству ущерб почти полмиллиона гривен

10 октября 2025, 16:28
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Правоохранители объявили подозрение директору проектного общества и заместителю директора коммунального предприятия

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

Правоохранители установили, что директор одного из проектных обществ разработал 8 проектно-сметных документаций по реконструкции системы электроснабжения. Работы предусматривали установку и подключение дизель-генераторов к электросетям котельных на территории Тернопольской области. Однако по результатам строительно-технической экспертизы было установлено, что указанная документация не отвечала требованиям действующего законодательства.

"Несмотря на это, заместитель директора коммунального предприятия, который в то время исполнял обязанности руководителя, подписал договоры на закупку работ без положительных экспертных отчетов", – говорится в сообщении.

В результате таких действий коммунальному предприятию был нанесен ущерб почти на 500 тысяч гривен.

Следователи полиции сообщили обоим фигурантам о подозрениях. Им грозит до 8 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.

Напомним, в Тернопольской области чиновник горсовета зарабатывал на лечении военнослужащих. Правоохранители начали уголовное производство по факту мошеннических действий, совершенных в отношении ветеранов войны и участников боевых действий в условиях военного положения.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Тернопольская область схема ущерб подозрение полиция
В Тернопольской области мужчина обокрал магазин, в котором работал
09 октября 2025, 12:12
Сентябрь на дорогах Тернопольщины: 266 ДТП и 194 водителя в нетрезвом состоянии
09 октября 2025, 11:43
Все новости »
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
В Харьковской области обсудили сотрудничество с международными партнерами в направлении медицины
10 октября 2025, 15:55
Судья Марина Барсук: под давлением общества и нехваткой кадров – как судьи каждый день сдают экзамен на доверие
10 октября 2025, 15:50
В Одессе будут судить 33-летнюю женщину, распространявшую особо опасный психотроп на территории города
10 октября 2025, 15:29
Полмиллиона гривен со счетов умерших: полицейские Киевщины сообщили о подозрении работнице банка
10 октября 2025, 14:27
Наши требования должны лежать на столе и их должно быть только два
10 октября 2025, 14:15
Опасный обед в лицее в Хмельницкой области — школьница порезалась стеклом
10 октября 2025, 14:00
За 5 спиленных деревьев жителю Одесщины грозит до 5 лет заключения
10 октября 2025, 13:46
Без воды даже во власти: Кабмин – с биотуалетами, парламент – с технической водой
10 октября 2025, 13:28
На оккупированной ЗАЭС начали возобновлять электроснабжение: что известно
10 октября 2025, 13:11
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Все публикации »
Вадим Денисенко
Сергей Фурса
Остап Дроздов
Все блоги »