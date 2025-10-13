фото: Національна поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Як повідомили у поліції, водійка автомобіля BMW не впоралась керуванням на мокрому асфальтно-бетонному покриті і зіткнулася із опорою лінії електопередач.

Після надання медичної допомоги жінку відпустили з медичного закладу.

Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини ДТП.

Нагадаємо, на Тернопільщині водій автомобіля Ford Focus збив велосипедиста на смерть і втік з місця аварії. Тепер водію авто загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.