На Тернопільщині водійка BMW знесла стовп
Несприятливі погодні умови стали причиною автопригоди у місті Кременець Тернопільської області
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.
Як повідомили у поліції, водійка автомобіля BMW не впоралась керуванням на мокрому асфальтно-бетонному покриті і зіткнулася із опорою лінії електопередач.
Після надання медичної допомоги жінку відпустили з медичного закладу.
Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини ДТП.
Нагадаємо, на Тернопільщині водій автомобіля Ford Focus збив велосипедиста на смерть і втік з місця аварії. Тепер водію авто загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.
09 жовтня 2025
13 жовтня 2025
