12:50  13 жовтня
Трактор піднімали з води: на Рівненщині тракторист загинув у ДТП
10:44  13 жовтня
Не сподобалось фото: киянин побив і пограбував дівчину на побаченні
06:54  13 жовтня
Штормовий вітер і заморозки: синоптики попереджають українців про погіршення погоди
UA | RU
UA | RU
13 жовтня 2025, 13:05

На Тернопільщині судитимуть підприємця, який допоміг незаконно перетнути кордон 14 чоловікам

13 жовтня 2025, 13:05
Читайте также на русском языке
фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

Приватний підприємець, 39-річний житель Тернополя, мав ліцензію на міжнародні перевезення

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Фігурант підшукував бажаючих незаконно перетнути кордон серед знайомих чоловіків призовного віку. Надалі вносив про них недостовірну інформацію до автоматизованої системи як про водіїв своєї фірми, що дало їм можливість безперешкодно перетнути державний кордон.

Поліцейські задокументували, що за цією схемою фігурант допоміг виїхати за кордон 14 військовозобов’язаним.

Чоловіку оголошено підозру за ч. 2 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України ) Кримінального кодексу України. За скоєне йому загрожує від 5 до 7 років позбавлення волі із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Нагадаємо, на Тернопільщині судитимуть депутата, який допомагав чоловікам зніматись із військового обліку. Вартість таких "послуг" становила від 8 до 10 тисяч доларів.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Тернопільська область схема виїзд за кордон поліція суд Тернопіль
На Тернопільщині судитимуть двох посадовців, які завдали державі збитків майже півмільйона гривень
10 жовтня 2025, 16:28
Труїли дітей: на Тернопільщині викрили масштабну наркомережу
10 жовтня 2025, 11:20
Всі новини »
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
На Одещині жінка викрала авто, щоб проїхатися до моря
13 жовтня 2025, 15:52
Війна не заважає мистецтву: рятувальник зі Сєвєродонецька перетворює стіни на арт-об'єкти
13 жовтня 2025, 15:45
У Держприкордонслужбі пояснили, чому виникають черги на кордоні
13 жовтня 2025, 15:29
На Запоріжжі росіяни вбили подружню пару
13 жовтня 2025, 15:15
Мера Одеси Труханова позбавили українського громадянства
13 жовтня 2025, 14:55
На Вінниччині прикордонники затримали 37-річного чоловіка, який намагався переплисти Дністер
13 жовтня 2025, 14:39
Нардеп і олімпієць Беленюк оскандалися через пост із матюком
13 жовтня 2025, 14:35
У Тернополі працівників Локомотивного ДЕПО підозрюють у крадіжці 2600 літрів дизпалива
13 жовтня 2025, 14:24
Блекаути та обстріли: чого очікувати запоріжцям цієї зими
13 жовтня 2025, 14:23
На Тернопільщині водійка BMW знесла стовп
13 жовтня 2025, 13:51
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Сергій Фурса
Остап Дроздов
Всі блоги »