На Тернопільщині судитимуть підприємця, який допоміг незаконно перетнути кордон 14 чоловікам

фото: Національна поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Фігурант підшукував бажаючих незаконно перетнути кордон серед знайомих чоловіків призовного віку. Надалі вносив про них недостовірну інформацію до автоматизованої системи як про водіїв своєї фірми, що дало їм можливість безперешкодно перетнути державний кордон.

Поліцейські задокументували, що за цією схемою фігурант допоміг виїхати за кордон 14 військовозобов’язаним.

Чоловіку оголошено підозру за ч. 2 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України ) Кримінального кодексу України. За скоєне йому загрожує від 5 до 7 років позбавлення волі із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Нагадаємо, на Тернопільщині судитимуть депутата, який допомагав чоловікам зніматись із військового обліку. Вартість таких "послуг" становила від 8 до 10 тисяч доларів.