В Тернопольской области чиновник горсовета зарабатывал на лечении военнослужащих

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

Правоохранители установили, что должностное лицо предлагало ветеранам помощь по областной программе "Турбота", однако ставило условие о том, что часть средств нужно было вернуть ему.

"В результате деньги, предназначенные для лечения защитников, попадали в карман чиновника. В настоящее время установлено по меньшей мере три случая присвоения больших сумм денег – от 17 до 38 тысяч гривен", - сообщили в полиции.

Правоохранители начали уголовное производство по факту мошеннических действий, совершенных в отношении ветеранов войны и участников боевых действий в условиях военного положения.

Напомним, в Тернопольской области мошенники, прикрываясь ВСУ, выманили у предпринимателя 100 000 грн.