10 жовтня 2025, 16:28

На Тернопільщині судитимуть двох посадовців, які завдали державі збитків майже півмільйона гривень

10 жовтня 2025, 16:28
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Правоохоронці оголосили підозру директору проєктного товариства та заступнику директора комунального підприємства

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Правоохоронці встановили, що директор одного із проєктних товариств розробив 8 проєктно-кошторисних документацій щодо реконструкцій системи електропостачання. Роботи передбачали встановлення та підключення дизель-генераторів до електромереж котелень на території Тернопільської області. Однак за результатами будівельно-технічної експертизи було встановлено, що зазначена документація не відповідала вимогам чинного законодавства.

"Попри це, заступник директора комунального підприємства, який на той час виконував обов’язки керівника, підписав договори на закупівлю робіт без належних позитивних експертних звітів", – йдеться у повідомленні.

Внаслідок таких дій комунальному підприємству було завдано збитків майже на 500 тисяч гривень.

Слідчі поліції повідомили обом фігурантам про підозри. Їм загрожує до 8 років позбавлення волі із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Нагадаємо, на Тернопільщині посадовець міськради заробляв на лікуванні військовослужбовців. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом шахрайських дій, вчинених щодо ветеранів війни та учасників бойових дій в умовах воєнного стану.

