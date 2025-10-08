11:57  08 жовтня
08 жовтня 2025, 13:34

На Тернопільщині судитимуть депутата, який допомагав чоловікам зніматись із військового обліку

08 жовтня 2025, 13:34
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Правоохоронці завершили досудове розслідування стосовно депутата однієї з територіальних громад Тернопільщини, який організував схему незаконного зняття чоловіків з військового обліку через фальсифікацію медичних документів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Як зазначається, депутат підшукував військовозобов’язаних, які хотіли уникнути мобілізації. Він обіцяв домовитися з працівниками Територіального центру комплектування для надання їм сфальсифікованих документів.

Надалі за відпрацьованою схемою ТЦК мав видавати фіктивні медичні довідки про непридатність до служби та на їх підставі незаконно знімати чоловіків з обліку.

Вартість таких "послуг" становила від 8 до 10 тисяч доларів.

Правоохоронці затримали депутата під час отримання частини грошей від чергового клієнта.

За скоєне йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

Як повідомлялось, в Тернополі затримали зловмисника, який за 1500 доларів обіцяв зняти чоловіка з військового обліку. За скоєне йому загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

